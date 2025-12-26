Nella notte i Lakers sono stati travolti in casa da Houston, perdendo la terza partita consecutiva e la sesta nelle ultime dieci giocate. Dopo la sconfitta, coach JJ Redick ha usato parole dure nei confronti dell’atteggiamento messo in mostra nell’ultimo periodo e ha richiamato tutti ad un cambio di passo
Il Natale in casa Lakers non è stato affatto dei più lieti, anzi. In campo come da tradizione per il Christmas Day, LeBron James e compagni sono stati letteralmente travolti da Houston 119-96 tra le mura amiche della Crypto.com Arena. E la sconfitta, terza di fila e sesta nelle ultime dieci partite, ha di fatto aperto una piccola crisi per la squadra, che ha tra le altre cose perso nuovamente Austin Reaves, costretto ad abbandonare la sfida all’intervallo lungo per via del riacutizzarsi del dolore al polpaccio sinistro. E dopo il tracollo, davanti ai microfoni dei reporter, coach JJ Redick non ha usato mezze misure per definire l’atteggiamento mostrato dai suoi nell’ultimo periodo.
Un Redick assai poco natalizio
“Non ci interessa abbastanza al momento”, ha dichiarato Redick riferendosi allo scarso spirito competitivo della squadra, “ed è questo che mi da fastidio: non ci interessa abbastanza da fare le cose che sono necessarie per vincere e non ci interessa comportarci da professionisti”. Parole dure, quelle del coach gialloviola, che ha poi fatto sapere di aver avvertito i suoi giocatori: “Gli ho anticipato che al prossimo allenamento, in programma domenica, l’atmosfera non sarà affatto piacevole: non ho alcuna intenzione di vederli giocare così per altre 53 partite”. E ora spetterà a Luka Doncic e soci, che torneranno in campo nella notte tra domenica e lunedì prossimi nella sfida tutt’altro che impossibile contro Sacramento, dimostrare di aver colto il senso delle accuse nemmeno tanto velate del loro allenatore.