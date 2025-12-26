Nella notte i Lakers sono stati travolti in casa da Houston, perdendo la terza partita consecutiva e la sesta nelle ultime dieci giocate. Dopo la sconfitta, coach JJ Redick ha usato parole dure nei confronti dell’atteggiamento messo in mostra nell’ultimo periodo e ha richiamato tutti ad un cambio di passo

Il Natale in casa Lakers non è stato affatto dei più lieti, anzi. In campo come da tradizione per il Christmas Day , LeBron James e compagni sono stati letteralmente travolti da Houston 119-96 tra le mura amiche della Crypto.com Arena. E la sconfitta , terza di fila e sesta nelle ultime dieci partite , ha di fatto aperto una piccola crisi per la squadra, che ha tra le altre cose perso nuovamente Austin Reaves , costretto ad abbandonare la sfida all’intervallo lungo per via del riacutizzarsi del dolore al polpaccio sinistro . E dopo il tracollo, davanti ai microfoni dei reporter, coach JJ Redick non ha usato mezze misure per definire l’atteggiamento mostrato dai suoi nell’ultimo periodo .

Un Redick assai poco natalizio

“Non ci interessa abbastanza al momento”, ha dichiarato Redick riferendosi allo scarso spirito competitivo della squadra, “ed è questo che mi da fastidio: non ci interessa abbastanza da fare le cose che sono necessarie per vincere e non ci interessa comportarci da professionisti”. Parole dure, quelle del coach gialloviola, che ha poi fatto sapere di aver avvertito i suoi giocatori: “Gli ho anticipato che al prossimo allenamento, in programma domenica, l’atmosfera non sarà affatto piacevole: non ho alcuna intenzione di vederli giocare così per altre 53 partite”. E ora spetterà a Luka Doncic e soci, che torneranno in campo nella notte tra domenica e lunedì prossimi nella sfida tutt’altro che impossibile contro Sacramento, dimostrare di aver colto il senso delle accuse nemmeno tanto velate del loro allenatore.