Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, i Lakers sono in crisi e Redick picchia duro: "Vincere non ci interessa abbastanza"

NBA

Nella notte i Lakers sono stati travolti in casa da Houston, perdendo la terza partita consecutiva e la sesta nelle ultime dieci giocate. Dopo la sconfitta, coach JJ Redick ha usato parole dure nei confronti dell’atteggiamento messo in mostra nell’ultimo periodo e ha richiamato tutti ad un cambio di passo

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Il Natale in casa Lakers non è stato affatto dei più lieti, anzi. In campo come da tradizione per il Christmas DayLeBron James e compagni sono stati letteralmente travolti da Houston 119-96 tra le mura amiche della Crypto.com Arena. E la sconfittaterza di fila e sesta nelle ultime dieci partite, ha di fatto aperto una piccola crisi per la squadra, che ha tra le altre cose perso nuovamente Austin Reaves, costretto ad abbandonare la sfida all’intervallo lungo per via del riacutizzarsi del dolore al polpaccio sinistro. E dopo il tracollo, davanti ai microfoni dei reporter, coach JJ Redick non ha usato mezze misure per definire l’atteggiamento mostrato dai suoi nell’ultimo periodo.

Un Redick assai poco natalizio

Non ci interessa abbastanza al momento”, ha dichiarato Redick riferendosi allo scarso spirito competitivo della squadra, “ed è questo che mi da fastidio: non ci interessa abbastanza da fare le cose che sono necessarie per vincere e non ci interessa comportarci da professionisti”. Parole dure, quelle del coach gialloviola, che ha poi fatto sapere di aver avvertito i suoi giocatori: “Gli ho anticipato che al prossimo allenamento, in programma domenica, l’atmosfera non sarà affatto piacevole: non ho alcuna intenzione di vederli giocare così per altre 53 partite”. E ora spetterà a Luka Doncic e soci, che torneranno in campo nella notte tra domenica e lunedì prossimi nella sfida tutt’altro che impossibile contro Sacramento, dimostrare di aver colto il senso delle accuse nemmeno tanto velate del loro allenatore. 

Approfondimento

Si fermano Davis e Reaves: gli infortunati

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Redick sui Lakers: "Non ci interessa vincere"

NBA

Nella notte i Lakers sono stati travolti in casa da Houston, perdendo la terza partita...

Golden State doma il debutto di Flagg: 126-116

NBA

Golden State fa gara di testa dal primo quarto contro Dallas, approfittando dell’uscita dal campo...

San Antonio batte OKC anche a Natale: 117-102

NBA

Terza vittoria in altrettante partite per gli Spurs contro i Thunder, infliggendo ai campioni in...

Rimonta di Natale: i Knicks battono i Cavs 126-124

NBA

Rimonta folle dei Knicks, che recuperano 17 punti di svantaggio nel quarto periodo ai Cavs e...

Scontro Kerr-Green: Dray se ne va in spogliatoio

NBA

Durante il terzo quarto della sfida tra Golden State e Orlando, Steve Kerr e Draymond Green sono...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS