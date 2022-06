Golden State-Boston: gara-5 alle 3 su Sky Sport

Serie sul 2-2 che torna al Chase Center di San Francisco per la decisiva gara-5: chi vince questa si porta a un passo dal titolo NBA, con Golden State aggrappata a un monumentale Steph Curry (43 punti e 10 assist in gara-4) e Boston che invece non ha mai perso dopo un ko in questi playoff. Chi avrà la meglio in una partita che è il punto di svolta dell'intera stagione? Lo scopriremo a partire dalle 3 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Chi vincerà il titolo NBA 2022? La stagione è iniziata nove mesi fa, i playoff sono ormai agli sgoccioli e ancora manca il nome della squadra favorita nella corsa al Larry O'Brien Trophy: una finale avvincente, piena di colpi di scena, con vincitori che di volta in volta sono cambiati e hanno invertito sensazioni, pronostico e andamento di una serie che sia Golden State che Boston non sono in alcun modo intenzionate a farsi sfuggire.

I playoff NBA sono entrati nel vivo con le Finals 2022: Warriors e Celtics si contendono l'anello

Come arrivano Golden State e Boston a questa gara-5

Stephen Curry ha dominato gara-4, segnato 43 punti, mandato a bersaglio sette triple e letteralmente travolto Boston con le sue qualità - mettendo all’angolo i Celtics in un match che per i biancoverdi poteva rappresentare la chiave e la svolta verso il titolo e invece ancora una volta ha messo in mostra la resilienza di Golden State. Quanta benzina avrà ancora da poter usare Curry? Riuscirà a fare la differenza ancora una volta? Soprattutto: chi in casa Warriors riuscirà a stargli dietro? Andrew Wiggins ha fatto la differenza, sia alla voce punti che a quella rimbalzi, mentre Klay Thompson e il suo 4/10 dall’arco sono stati la spinta in più per Golden State. C’è qualcuno che manca ancora all’appello: Draymond Green, un talento contro il quale non conviene mai scommettere. Mai.

Jayson Tatum invece guarda alle statistiche e si chiede: cosa posso fare per non continuare a essere il giocatore che detiene il non inviabile record della storia delle Finals di tirare dal campo con la peggior percentuale all-time (34%) tra quelli che hanno tentato almeno 20 conclusioni di media a partita? Beh, le sue doti da passatore stanno in parte alleviando il problema, che tuttavia resta cruciale per l’attacco di Boston che ha fatto una fatica bestiale e trovare il fondo della retina nel quarto periodo di gara-4: è vero, Horford-Smart-White sono il trio delle "alternative" a cui fare affidamento, ma ora serve anche un Tatum in grado di salire di livello. Riuscirà il n°0 Celtics a fare la differenza? Lo scopriremo dalle 3 questa notte sui canali Sky Sport con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.