BOSTON | Tatum e Brown sono le due superstar dei Celtics, i due migliori marcatori di squadra di queste finali, entrambi sopra i 20 punti di media (23.2 per Jayson, 21.4 per Jaylen): a loro Boston guarda istintivamente per trovare quel qualcosa in più per battere Golden State dopo due ko consecutivi e allungare la serie a gara-7. Prima, però, bisogna vincere gara-6 ma l'approccio alla gara più importante della stagione dei Celtics delle due star sembra essere l'opposto: "Abbiamo tutte le motivazioni del mondo", dice Brown. "È l'ultima gara dell'anno davanti ai nostri tifosi, sul nostro campo, in una finale NBA: non c'è bisogno di aggiungere altro", dice, ma quando gli si chiede se - da leader - pensa di voler dire qualcosa per caricare la squadra Brown ammette: "Lo abbiamo già fatto. Oggi. Sappiamo quello che c'è in palio. Non siamo spaventati. Non abbiamo paura dei Golden State Warriors. Sappiamo che sono una buona squadra e che hanno già vinto in passato, ma abbiamo tutta la fiducia del mondo in quello che è il nostro valore".