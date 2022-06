BOSTON - Quello che a Boston chiamano con due lettere - non Al, il suo nome di battesimo, ma "OG" che sta per "original gangster" - lo ha spiegato più chiaramente di tutti: "Quando sei a Boston, o quando arrivi qui - dice Horford, che a Boston ci è arrivato due volte, la prima nel 2016 per poi tornarci nel 2021 - sai che l'aspettativa è quella di vincere, di alzare un altro banner al cielo. È la norma, in questa città. E tutti noi ne siamo consapevoli, e ci piacerebbe tanto far parte di questa storia". Indossare la maglia dei Celtics è qualcosa di speciale, lo sa benissimo anche un "guerriero" come Marcus Smart: "È il nome: Boston. Siamo una franchigia storica, e quando vinci tanto costruisci una cultura particolare. Non solo per me, ma anche per tutti i miei compagni pensare di poter essere ricordati come oggi vengono ricordati i Russell, i Bird, i Pierce - quelli che hanno vinto - è un onore, oltre che una grande opportunità".