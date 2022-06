Un gigante dal cuore d'oro, almeno lontano dal parquet dove era solito 'distruggere' gli avversari sotto canestro. Shaquille O'Neal non è nuovo a gesti soprendenti e di grande generosità. Questa volta ha stupito tutti in un ristorante cinese di New York, il Jue Lan Club, dove era a cena con una donna domenica scorsa. Come riporta il sito Page Six - e come confermato dallo stesso locale sui propri profili social - l'ex stella NBA ha offerto la cena a tutti i clienti presenti nel ristorante quella sera. Un conto alla fine da più di 25mila dollari per circa 40 tavoli (cenare a New York non è affatto economico...), pagato senza battere ciglio e con la raccomandazione di non dire niente alle persone che stavano mangiando. Non solo: a fine serata Shaq ha poi offerto la cena anche a tutto il personale del locale, a cui ha lasciato anche una super mancia. "La più alta che avessero mai ricevuto", ha detto una 'fonte interna' a Page Six. Non si sa chi fosse la donna in sua compagnia, Page Six riporta che l'ex giocatore (divorziato) ha parlato di lei come del 'mio appuntamento' ('my date'), fornendo anche dettagli sulla sua ordinazione: anatra alla pechinese, gamberi in tempura e pollo satay (specialità della casa).