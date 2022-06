Chet Holmgren visita Orlando: torna in gioco la 1?

Nella giornata di venerdì Chet Holmgren di Gonzaga ha incontrato gli Orlando Magic, che detengono la prima scelta assoluta del prossimo Draft (nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 alle 2.00 in diretta su Sky Sport). I Magic sembrerebbero intenzionati a chiamare Jabari Smith da Auburn, ma la visita del lungo potrebbe far cambiare loro idea, rimettendo in gioco la prima scelta assoluta. Nei prossimi giorni sarà il turno di Paolo Banchero

Jabari Smith. Chet Holmgren. Paolo Banchero. A pochi giorni dal Draft — in diretta alle 2.00 nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno su Sky Sport NBA e in replica venerdì con il commento in italiano — sono questi i tre nomi più accreditati per le prime tre scelte, detenute rispettivamente dagli Orlando Magic, dagli Oklahoma City Thunder e dagli Houston Rockets. Ma se fino a pochi giorni fa c’era abbastanza consenso sul fatto che i Magic sarebbero andati su Jabari Smith da Auburn, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato: nella giornata di venerdì Holmgren ha concluso la sua visita ai Magic, con i quali ha avuto un colloquio, una parte di allenamento e una cena insieme ai membri della dirigenza di Orlando. Secondo quanto riportato da Associated Press, Smith ha già incontrato i Magic la scorsa settimana mentre nei prossimi giorni sarà il turno di Paolo Banchero, forse riaccendendo una corsa alla scelta numero uno che secondo gli esperti era chiusa fino a poco tempo fa in favore di Smith (il quale ha effettuato un provino per i Thunder ma non per gli Houston Rockets, convinto di essere scelto alla 1 o alla 2).