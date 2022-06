Dopo gli stellari playoff della scorsa stagione ( 21.6 punti di media , con 4.6 rimbalzi e 3.7 assist tirando il 46.6% dal campo) il nome di Jalen Brunson è uno di quelli più caldi sul mercato dei free agent . Soprattutto perché quelle cifre sono state collezionate giocando al fianco di una prima punta offensiva come Luka Doncic, che certo apre spazi ai compagni ma monopolizza anche palloni e possessi. Brunson senza Doncic? Il campione è soltanto di tre partite di playoff (contro i Jazz), ma le cifre fanno spavento: 32.0 punti, 5.3 rimbalzi, 5.3 assist con il 50.7% dal campo e il 41.2 da tre punti . Per questo, allora, le parole di papà Rick (ex giocatore) rilasciate ancora lo scorso aprile ora assumono un significato ancora più importante: "Il suo fit ai Mavs è ottimo ma alla fine anche mio figlio non è diverso da qualsiasi giocatore NBA e ogni giocatore NBA vorrebbe fare il Luka [ Doncic ]. Tutti vogliono avere quella sensazione di poter avere la completa libertà di poter fare qualsiasi cosa in campo. Non voglio dire che l'erba sia sempre più verde nel giardino altrui, però... "

Tutti gli indizi che portano ai New York Knicks

Le parole del padre di Jalen Brunson assumono ancora più importanza da quando Rick è entrato a far parte dello staff tecnico di coach Tom Thibodeau ai New York Knicks. I suoi legami con la franchigia newyochese risalgono al suo passato da giocatore (due anni e mezzo in maglia Knicks a cavallo del millennio) ma sono rinforzati dal rapporto strettissimo con Sam Rose, il figlio di Leon Rose (il n°1 del front office bluarancio), che altri non è se non l'agente di Jalen Brunson. Ecco perché questa forte connection tra la franchigia newyorchese e la famiglia Brunson, insieme alle richieste contrattuali del giocatore (che vorrebbe firmare un contratto non inferiore a quello ottenuto in passato da un giocatore come Fred VanVleet, blindato da Toronto per 4 anni a 85 milioni di dollari complessivi), potrebbe finire per allontanare Jalen dal Texas. E spingerlo magari nella Grande Mela.