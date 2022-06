Dopo tante voci è la stessa superstar dei Nets a comunicare a "The Athletic" la volontà di restare per l'ultimo anno previsto dal suo accordo al fianco di Kevin Durant ai Nets, per cercare l'assalto al titolo fallito nelle utlime due stagioi. Poi, nell'estate 2023 - se non raggiungerà prima un'estensione contrattuale - Irving diventerà un free agente senza alcuna restrizione

Tante voci, ancora più speculazioni, poi - alla fine - la scelta più "ovvia": Kyrie Irving ha dichiarato di voler accettare la player option da 36.5 milioni di dollari prevista per l'ultimo anno del suo contratto e restare quindi un giocatore dei Brooklyn Nets. "La gente normale è quella che fa funzionare il mondo, ma sono quelli che osano essere diversi a guidarci verso il futuro", ha dichiarato la point guard dei Nets dando poi appuntamento a tutti per il prossimo autunno (quando riaprono i training camp NBA). Dopo aver comunicato ai Nets una lista di destinazioni gradite in caso di trade, Irving ha visto solo i Lakers (nel gruppo insieme ad altre 5 squadre) manifestare interesse nei suoi confronti, ma di fronte all'impossibilità di sviluppare qualsiasi scenario di sign-and-trade con i gialloviola ha scelto di restare al fianco di Kevin Durant e di provare a portare un titolo NBA a Brooklyn. Certo, i Nets potrebbero ancora cederlo (come contratto in via di scadenza, prevista per la prossima estate) ma ora Irving non avrebbe più voce in capitolo sulla sua eventuale destinazione. Un'estensione contrattuale per restare a Brooklyn a lungo termine, invece, sarà da concordare tra le parti entro il 30 giugno 2023: a quella data, se niente dovesse cambiare, Irving diventerebbe allora un free agent senza alcune restrizione, libero di accasarsi dove vuole.