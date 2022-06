"I Lakers potrebbero non essere in grado di pagarmi quanto voglio, ma potrei comunque restare qui ed essere più soddisfatto rispetto ad andare in un'altra squadra che mi possa offrire 5 milioni in più". Con queste parole, rilasciate a 'The Athletic', Malik Monk ha aperto all'ipotesi di restare in gialloviola a prescindere dai soldi. Dopo un anno di contratto a 1.789 milioni di dollari il giocatore sarà free agent, e i Lakers potrebbero usare la loro taxpayer midlevel exception per offrirgli al massimo 6.3 milioni per un anno. Sul mercato, secondo vari esperti, potrebbe invece firmare un contratto da più stagioni per circa 10-12 milioni all'anno. "Ma voglio capire quale squadra mi vuole davvero, la mia massima priorità è una squadra che mi permetta di essere me stesso", ha sottolineato. "Lui ama stare qui (a L.A.)", ha confermato suo fratello Marcus, che è anche il suo agente. "Vuole essere un Laker, ma per ora non possiamo parlare con la franchigia perché è un unrestricted free agent. Quando inizieranno le conversazioni vedranno che è così, siamo persone leali. Siamo grati per l'opportunità che gli è stata data e non prendiamo queste cose alla leggera". I Lakers la scorsa estate furono infatti i primi a chiamare Monk e gli unici, oltre agli Hornets, a offrirgli un contratto, venendo ripagati da una stagione da 13.8 punti di media con il 39.1% da tre. Ora questa fiducia potrebbe essere ripagata anche a livello di contratto, anche se Monk ha spiegato: "Devo ancora valutare bene le cose, non sai mai cosa può succedere. Altre squadre potrebbero arrivare e dirmi le stesse cose, e magari in un altro posto potrei avere più minuti. La mia priorità è poter fare quello che voglio".