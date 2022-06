Quella degli Utah Jazz, dopo l'addio di Quin Snyder, era l'unica panchina ancora vagante di tutta la NBA. Non più: i Jazz hanno deciso, scegliendo di affidarla a Will Hardy, nell'ultima stagione assistente di Ime Udoka ai Boston Celtics e come lui di scuola Spurs, cresciuto per anni con gli insegnamenti di coach Popovich. Hardy, solo 34 anni, diventa il più giovane allenatore della NBA e anche per questo l'accordo che i Jazz gli hanno proposto - secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski - è di 5 anni. Lo stesso tempo che Hardy ha trascorso in Texas a farsi le ossa ai San Antonio Spurs, entrando - come successo a tanti altri allenatori NBA prima di lui - in un ruolo di video coordinator e da lì scalando posizioni su posizioni fino a meritarsi una posizione al fianco di Gregg Popovich. L'anno scorso il salto ai Boston Celtics, quei Celtics a lungo casa di Danny Ainge oggi - forse non casualmente - in un ruolo importante nel front office degli Utah Jazz, che può contare su Justin Zanik come GM e che proprio in queste ore ha voluto aggiungere David Fizdale come primo assistente dello stesso Zanik (dopo 18 stagioni passate in panchina, in ruoli diversi).