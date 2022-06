Niente player option da 47.3 milioni di dollari per James Harden. Il giocatore ha deciso di non esercitarla, rinunciando all'ultimo anno del suo contratto per diventare free agent. L'obiettivo non è però lasciare Philadelphia dopo meno di una stagione, ma - come riporta ESPN - quello di negoziare un nuovo contratto a cifre minori, per assicurare ai Sixers maggiore flessibilità salariale da usare sul mercato per rinforzare il roster (con la possibilità di utilizzare a pieno la midlevel exeption, ma non solo). Dopo la deludente uscita al secondo turno di playoff contro Miami, l'idea del Barba sarebbe quindi quella di ritentare l'assalto al suo primo anello NBA al fianco di Joel Embiid - frenato dagli infortuni nell'ultima post season - con un supporting cast migliorato anche grazie alla sua decisione sul contratto. Harden ha chiuso la passata regular season con 21 punti, 10.5 assist e 7.1 rimbalzi nelle 21 partite giocate in maglia Sixers, cifre in generale più basse rispetto alla sua esperienza a Brooklyn e a Houston e calate ulteriomente nei playoff. Ora l'obiettivo è quello di azzerare tutto, firmare un nuovo contratto e rilanciarsi a livello personale e di squadra.