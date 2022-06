Per far funzionare lo scambio tra gli Atlanta Hawks e i San Antonio Spurs, Danilo Gallinari ha visto aumentare la parte garantita del suo contratto per il prossimo anno da 5 a circa 11-12 milioni di dollari, che finiranno nelle sue tasche anche in caso di taglio da parte dei texani. In cambio l’azzurro ha accettato di spostare più avanti la data ultima per il buyout da parte degli Spurs o di un'eventuale terza squadra

Da ieri sera Danilo Gallinari è virtualmente un nuovo giocatore dei San Antonio Spurs, ma è decisamente improbabile che vesta la maglia nero-argento nella prossima stagione. Proviamo a spiegare la sua situazione intricata dal punto di vista contrattuale e quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. L’azzurro sta per cominciare il terzo anno del suo accordo triennale firmato nel 2020 con gli Atlanta Hawks, un accordo che però vedeva come garantiti (cioè che finiranno nelle tasche di Gallinari indipendentemente da qualsiasi cosa) solo 5 dei 21.4 milioni previsti per la stagione 2022-23. Per poterlo pagare "solo" 5 milioni gli Hawks avrebbero dovuto tagliarlo entro ieri sera, cioè il 29 giugno, ma come sappiamo lo hanno scambiato agli Spurs insieme a tre prime scelte al Draft e una possibilità di scambio di scelta per arrivare a Dejounte Murray. E già qui c’è una prima buona notizia per Gallinari: per poter far funzionare la trade dal punto di vista salariale e avvicinare i 16.5 milioni di dollari di Murray, le squadre hanno dovuto aumentare la parte garantita del contratto dell’azzurro da 5 a 11-12 milioni di dollari, altrimenti lo scambio non si sarebbe potuto completare. Quindi Gallinari riceverà in ogni caso quella cifra (dovrebbe essere 11.6 milioni secondo i calcoli di alcuni reporter), ma al tempo stesso ha accettato di rimandare la data ultima per il possibile taglio da parte degli Spurs di qualche giorno, secondo quanto scritto dal giornalista Keith Smith di Spotrac.