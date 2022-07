I Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets sono impegnati nelle trattative per concludere uno scambio che porterebbe Russell Westbrook a New York e Kyrie Irving in California. C’è ottimismo per raggiungere l’accordo in questa off-season, ma secondo quanto scritto da Yahoo ci sono ancora diversi ostacoli da superare e le trattative sono in fase preliminare

Se gli occhi di mezza NBA sono fissati sul pesce grosso di questo mercato, vale a dire Kevin Durant, c’è un altro All-Star dei Brooklyn Nets che potrebbe cambiare maglia molto presto. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, i Nets e i Los Angeles Lakers sono impegnati nelle trattative per concludere uno scambio che porterebbe Russell Westbrook a New York e Kyrie Irving in California, e c’è un "tangibile ottimismo" che un accordo possa essere trovato in questa off-season. Al momento sono due i punti di discussione tra le squadre: le scelte al Draft da inserire (i Lakers possono usare sia quella del 2027 che quella del 2029) e il tiratore dei Nets da includere nell’accordo, visto che tra i due contratti delle due stelle ci sono 11.5 milioni di differenza (36.5 per Irving, 47 per Westbrook). Secondo quanto riportato, i Nets vorrebbero includere Joe Harris, a cui sono dovuti 38.6 milioni di dollari nei prossimi due anni, mentre i Lakers preferirebbero l’inclusione di Seth Curry, il cui contratto da 8.5 milioni è in scadenza nel 2023. I Nets, in ogni caso, non hanno fretta di concludere l’accordo e continueranno a discutere coi Lakers dello scambio Westbrook-Irving, attendendo anche l'offerta più alta per accontentare la richiesta di Kevin Durant di essere ceduto.