6/10

Il caso Deandre Ayton è ancora molto lontano dall'essere risolto, ma nel frattempo la certezza in casa Suns è che Phoenix ha perso JaVale McGee - giocatore fondamentale e di impatto in uscita dalla panchina. Per questo bisognerà iniziare a muoversi a prescindere in quella direzione, aggiungendo per primo uno come DeMarcus Cousins che ha dimostrato di poter fare la differenza anche per pochi minuti a gara in corso