Pur avendo dei risicati margini di manovra, i Los Angeles Lakers sono una delle squadre più attive sul mercato, impegnati soprattutto nella rincorsa a Kyrie Irving che potrebbe far svoltare la stagione 2022-23. Secondo le ultime notizie riportate da Adrian Wojnarowski i gialloviola non sono ancora stati "particolarmente aggressivi" nel mettere assieme un pacchetto capace di convincere i Brooklyn Nets, cosa che potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Ma a smuovere un po’ le acque nell’estate dei Lakers è arrivato un tweet piuttosto particolare della proprietaria Jeanie Buss, che nella notte losangelena ha affidato ai social questo pensiero: "Mi manca KB [Kobe Bryant, ndr]. Lui capirebbe e spiegherebbe tutto quello che io non sono autorizzata a fare. Onestamente è stato il più grande Laker di sempre. Lui metteva la squadra davanti a sé stesso. Capiva che i risultati sarebbero arrivati se mettevi gli obiettivi di squadra sopra quelli personali. Solo così tutto sarebbe andato al suo posto. Potete rispondere tutti". Un tweet strano, che sembra indirizzato a qualcuno all’interno della franchigia ma senza dirlo esplicitamente: è un messaggio per LeBron James? Per Anthony Davis? Per Russell Westbrook? Per la dirigenza? Per Klutch Sports? Per l’eventuale arrivo di Kyrie Irving? Forse la risposta arriverà solo nei prossimi giorni, quando anche l’estate gialloviola raggiungerà la sua forma definitiva.