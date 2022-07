Scotty Pippen Jr. incanta in Summer League. VIDEO

Seconda partita e seconda vittoria per i Los Angeles Lakers nella California Classic Summer League, la lega estiva che si sta disputando in questi giorni a San Francisco e che fa da preludio alla Summer League di Las Vegas. E a rubare l’occhio nella seconda giornata di gare è stato il giocatore con il cognome più pesante in campo (Shareef O’Neal, figlio di Shaq, non è stato schierato), vale a dire Scotty Pippen Jr.: con il padre Hall of Famer presente a bordocampo al Chase Center, il giovane con contratto two-way per i Lakers ha mostrato quello di cui è capace guidando i suoi alla vittoria per 100-77 sui Golden State Warriors, chiudendo con 15 punti ma sopratutto con 8 assist in meno di 20 minuti. Proprio la sua visione di gioco è quello che ha maggiormente impressionato l’assistente allenatore gialloviola Phil Handy, chiamato a guidare la squadra durante la Summer League: "Ce lo ha nei geni: suo padre era un giocatore incredibile e si vede che è figlio suo. È molto cerebrale e molto intelligente, gioca in maniera efficiente e sa cosa serve per vincere. E penso anche che non abbiamo ancora visto il meglio delle sue capacità. Ha un’intelligenza cestistica davvero molto, molto alta". Pippen Jr. è stato il secondo miglior marcatore di squadra dietro a Cole Swider, autore di 16 punti con 5 triple a segno, mentre la scelta numero 35 al Draft Max Christie ha continuato a litigare con il canestro chiudendo con 8 punti e 3/7 al tiro. Dall’altra parte non è andato bene Moses Moody, autore di 9 punti e 5 palle perse con 3/11 al tiro in meno di 25 minuti, in una gara in cui si è segnalato soprattutto il domenicano Lester Quinones con 19 punti e 3/6 da tre. Nell’altra partita Sacramento ha battuto Miami 81-64 grazie ai 17 punti di Keon Ellis (firmato dai Kings con contratto two-way) e Neemias Queta con 14. Solo 9 punti con 9 rimbalzi e 4/15 al tiro per Keegan Murray dopo l’ottimo esordio di ieri, ancora in difficoltà Nikola Jovic per gli Heat con 6 punti, 4 rimbalzi e 3/8 al tiro in meno di 17 minuti.