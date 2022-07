Reduce dall'ennesimo riconoscimento non propriamente sportivo ma comunque di grande prestigio (il ruolo di uomo copertina per l'edizione 2023 del celebre videogioco NBA2K), Devin Booker però sembra non darsi pace per i commenti che continuano a girare sul suo conto sui social media. In un semplice tweet pubblicato dal suo account la star dei Phoeni Suns - che ha chiuso la stagione come miglior marcatore dei suoi oltre i 23 punti di media, è stato convocato all'All-Star Game e soprattutto ha visto il suo nome incluso nel primo quintetto NBA - ha scritto: "Tutto questo odio. Come fate a non essere stanchi?", riferendosi evidentemente agli hater sui social che continuano a prenderlo di mira. All'origine delle lamentele di alcuni tifosi proababilmente c'è la prestazione da 3/14 al tiro e 0/4 da tre per soli 11 punti (e 4 palle perse) che ha segnato la gara-7 della serie contro Dallas, persa dai Suns condannati così all'eliminazione alle porte della finale di conference.