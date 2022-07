Non è una novità che gli atleti professionisti utilizzino ogni stratagemma per motivarsi e trovare nuove sfide da affrontare. Tyrese Haliburton - ceduto da Sacramento a Indiana nel corso della sua seconda stagione NBA - ha anche lui un modo tutto suo per farlo, e per scoprirlo basta guardare la sua timeline su Twitter. Il tweet salvato ("pinned") come primo della lista porta la sua firma ed è del 30 dicembre 2020, a una settimana esatta, cioè, dal suo esordio nella lega. Un esordio che nelle prime quattro gare lo ha visto protagonista di un eccellente 8/16 da tre punti, da lui commentato così: "Dicevano che il tiro da fuori in NBA non avrebbe funzionato...". Ma la memoria lunga (alle critiche ricevute) evidentemente è uno dei metodi preferiti dal prodotto di Iowa State per caricarsi e trovare motivazioni aggiuntive. In una recente intervista al magazine "Dime", infatti, la guardia dei Pacers ha ricordato al suo intervistatore, Jackson Frank, due tweet incriminati: nel primo, datato 18 giugno 2020, Frank sosteneva che il giocatore poi scelto dai Kings "non potesse giocare palla in mano" per l'incapacità di crearsi il proprio tiro, convinto che avesse bisogno "del lavoro di più compagni per crearsi quel vantaggio necessario per andare al tiro".