Si fa tanto parlare, in questi giorni, della nascente rivalità nel mondo WNBA tra Caitlin Clark (primissima scelta all’ultimo Draft per le Indiana Fever) e Angel Reese (scelta con la 7^ chiamata dalle Chicago Sky). Un punto di vista interessante sul dualismo Clark-Reese lo ha espresso Magic Johnson dal suo account X, notando le similarità tra la rivalità tra le due giocatrici e quella che ha consacrato la popolarità della NBA nel mondo circa 40 anni fa, tra il n°32 dei Lakers e Larry Bird. “Quando penso all’impatto sul gioco di Caitlin Clark e Angel Reese non posso non pensare a me e a Larry Bird. La nostra prima sfida, Indiana State vs. Michigan State in finale NCAA, ha infranto ogni record di audience televisiva per la pallacanestro collegiale maschile, proprio come la finale NCAA del 2023 tra Caitlin e Angel – o la sfida alle Elite Eight del 2024 – ha fatto per il basket collegiale femminile