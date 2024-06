Svetislav Pesic ha vinto da giocatore ma ha vinto ancora di più da allenatore, ruolo che alle prossime Olimpiadi di Parigi lo vedrà ancora protagonista sulla panchina della Serbia. Nel suo palmares internazionale si contano due titoli europei (uno alla guida della Germania nel 1993, uno alla guida della Jugoslavia nel 2001), un Mondiale (vinto a Indianapolis nel 2002 sempre alla guida della Jugoslavia) ma anche le vittorie alla guida di club prestigiosi come il Barcellona (Eurolega 2003), l’Alba Berlino (coppa Korac nel 1995) e Girona (EuroCup nel 2007). Questo per dire che l’opinione di una mente cestistica di questo livello, che ha vissuto da protagonista la pallacanestro degli ultimi 40-50 anni, non è certo un’opinione da sottovalutare o prendere alla leggera. Ecco perché le sue parole sulla nazionale USA che si appresta a invadere Parigi per la prossima Olimpiade hanno fatto molto parlare: “Questa è squadra è più forte del Dream Team originale del 1992”. Un’affermazione che non può lasciare indifferenti, visto che lo squadrone di Barcellona 1992 è considerato da molti la miglior squadra mai assemblata in qualsiasi sport (con Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird a guidarla verso una medaglia d’oro mai in discussione). Visto però il roster della formazione che a Parigi sarà affidata a Steve Kerr, però – con LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant – il paragone senza dubbio ci può stare. E per Pesic a uscirne vincente è il Team USA 2024.