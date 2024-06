Sembrava quasi uno scherzo , invece è diventato realtà : dopo aver passato insieme due stagioni al college e aver vinto il titolo NCAA del 2016, Jalen Brunson, Josh Hart e Donte DiVincenzo potranno coronare il loro sogno di giocare insieme in NBA anche con Mikal Bridges , completando così il quartetto dei "ragazzi di Villanova". I Knicks hanno deciso di andare all-in cedendo Bojan Bogdanovic insieme a cinque prime scelte al Draft, un "pick swap" e una seconda scelta al Draft ai Brooklyn Nets per prendere Bridges e una seconda scelta al Draft, riunendo così i quattro amici che non hanno perso tempo e hanno immediatamente organizzato una chiamata di gruppo su Facetime per festeggiare lo scambio e la "reunion". I quattro hanno giocato insieme per due stagioni complete al college, nel 2015-16 (vincendo subito il titolo NCAA) e nel 2016-17 , quando poi Josh Hart si è dichiarato per il Draft andando ai Los Angeles Lakers. Brunson, DiVincenzo e Bridges hanno poi rivinto il titolo NCAA nel 2018 , in una squadra che poteva contare anche su altri giocatori visti (con meno successo) in NBA come Eric Paschall, Omari Spellman, Collin Gillespie e Jermaine Samuels, presentandosi poi insieme al Draft . Nessuno di loro però è stato scelto dai Knicks , che li hanno acquisiti via trade (Hart da Portland, Bridges ora da Brooklyn) o via free agency (Brunson nel 2022, DiVincenzo un anno fa) nel corso delle ultime stagioni.

Parte l'assalto a Boston: che ruolo avrà Bridges

Con questa mossa i Knicks aggiungono un giocatore come Bridges che non salta una partita dai tempi del liceo (letteralmente) e che nell'ultimo anno e mezzo a Brooklyn ha sviluppato la parte realizzativa del suo gioco, mettendone 26 di media nelle 27 partite disputate dopo lo scambio che lo ha portato da Phoenix ai Nets e 19.6 a gara nella passata stagione, aggiungendo anche 4.5 rimbalzi, 3.6 assist (massimo in carriera) con il 37.2% da tre punti su oltre 7 tentativi a partita. Bridges era però chiamato a fare fin troppo da prima opzione offensiva per i Nets, come testimoniano le scarse percentuali al tiro (52% effettivo, lui che in carriera ha anche una stagione da 64% nel 2020-21 coi Suns), ma a New York con Brunson e Julius Randle come principali focus offensivi non gli verrà richiesto di segnare 20 punti a sera, permettendogli di concentrarsi su difesa e tiro da tre punti che sono i punti forti del suo repertorio. In ogni caso con questa mossa i Knicks lanciano un segnale chiaro al resto della Eastern Conference e in particolare ai Boston Celtics, aggiungendo un eccellente difensore sugli esterni da poter opporre a Jaylen Brown e Jayson Tatum in una eventuale serie di playoff.