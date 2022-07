Fresco di rinnovo biennale, il lungo dei Nets è in contatto con i due campioni che hanno chiesto la cessione, ma non vuole in alcun modo mettersi di traverso: "Non sono pagato per questo", spiega prima di raccontare di essere stato sorpreso anche lui dalla decisione di KD

Se i rapporti tra la dirigenza e lo staff tecnico dei Nets e il duo Kyrie Irving-Kevin Durant sono diventati glaciali negli ultimi 10 giorni, c’è chi a Brooklyn continua a restare in contatto con loro: è Nic Claxton, felice del rinnovo biennale da 20 milioni di dollari complessivo portato a casa. Buon per lui, che tuttavia sa di non avere grande margine di successo nel caso in cui le due star non dovessero rimanere a New York. Per questo, quando nelle scorse ore ha raccontato di averli sentiti più volte dopo il rinnovo, diversi giornalisti gli hanno chiesto se gli fosse stato assegnato il compito di convincerli a cambiare idea e di continuare la loro carriera ai Nets: “Non sono pagato per questo”, ha commentato sorridendo dopo aver sottolineato come in squadra a Brooklyn ci siano altri giocatori in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Non solo: Claxton ha aggiunto anche un aneddoto, che ben spiega come la decisione di Irving e Durant sia stato un fulmine a ciel sereno per tutti - ossia di aver scoperto “mentre andava a cavallo in Repubblica Domenicana” che KD aveva chiesto la cessione. La vita e le prospettive di vittoria di un giocatore NBA possono cambiare quando meno te lo aspetti.