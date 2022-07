Gallinari firma coi Celtics: contratto di due anni

Ci è voluto un po' più tempo del previsto, ma Danilo Gallinari è ora libero di firmare il contratto che lo legherà ai Boston Celtics per i prossimi due anni. Dopo aver fatto scadere le 48 ore nella "waiver list" (la lista in cui finiscono i giocatori che vengono tagliati dalle varie squadre), l’azzurro può formalizzare l’accordo già raggiunto con i biancoverdi a 13.3 milioni di dollari complessivi nel biennio, con possibilità di esercitare una player option sul secondo anno. A riportarlo è Adrian Wojnarowski di ESPN come comunicato dall'agente dell'italiano Michael Tellem. Per Gallinari, che comincerà l’anno prossimo la sua 15^ stagione in NBA, sarà la sua sesta squadra diversa in carriera, dopo le esperienze con New York, Denver, LA Clippers, Oklahoma City e Atlanta. Per il Gallo, soprattutto, sarà la prima vera occasione di far parte di una contender per il titolo a inizio anno, visto che i Celtics — dopo essere arrivati a due vittorie di distanza dal titolo NBA — si ripresentano come assoluti candidati all’anello finale, avendo aggiunto anche una guardia di ottimo livello come Malcolm Brogdon dal mercato. Lui e Gallinari saranno i principali protagonisti per i Celtics dalla panchina insieme a Derrick White e Grant Williams, con la possibilità di essere schierati anche in quintetto base nel caso di un infortunio o di un turno di riposo per i vari Marcus Smart o Al Horford, che spesso hanno problemi fisici nel corso della stagione. In ogni caso per Gallinari, che compirà 34 anni il prossimo 8 agosto, c’è la concreta possibilità di competere per il titolo: dopo l’estate da passare insieme alla Nazionale per preparare Eurobasket 2022 (da seguire sui canali di Sky Sport in esclusiva), sarà già tempo di cominciare la sua nuova avventura in NBA.