Quando scende in campo la gente non può non notare il suo corpo, quegli 88 chili distribuiti su 213 centimetri, che lo fanno sembrare così esile - troppo esile? - per le battaglie NBA. Poi però lo si vede giocare e Chet Holmgren sembra giustificare la scelta n°2 all'ultimo Draft spesa per lui dagli Oklahoma City Thunder. La sua intesa con Josh Giddey è una delle cose più chiacchierate di questa estate di pallacanestro americana, ma l'ex Gonzaga ha ricordato a tutti un obiettivo già professato in passato per la sua carriera NBA: "Penso di poter essere un giocatore da 50/40/90", le parole di Holmgren, con i tre numeri a indicare le percentuali di realizzazione desiderate rispettivamente dal campo, da tre punti e in lunetta. I giocatori capaci di chiudere una stagione NBA con queste eccellenti statistiche sono stati solo 8 nella storia della lega - Larry Bird (due volte), Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash (quattro volte), Kevin Durant, Steph Curry, Malcolm Brogdon e Kyrie Irving - ma Holmgren ha dalla sua una statistica che (per quanto da prendere con le pinze) sembra avvalorare la sua ambizione.