Secondo quanto riportato da più fonti, Kevin Durant avrebbe richiesto una trade ai Brooklyn Nets ormai da un paio di settimane ma secondo Jerry West, uno dei più forti giocatori NBA di tutti i tempi (e forse il miglior GM mai sedutosi sulle scrivanie della lega), il due volte campione NBA con la maglia dei Golden State Warriors potrebbe non muoversi da New York. "Non vedo perché i Nets dovrebbero farsi in quattro per organizzare una trade. Durant è un giocatore serissimo, uno che non trascura mai il suo talento e anzi, fa di tutto per migliorare. Credo sia spesso frainteso come persona, soprattutto quando qualcuno urta la sua sensibilità. Ma in campo resta uno dei più forti giocatori che io abbia mai visto", dice West. "Vuole andarsene da Brooklyn? Posso capirlo, posso capire il perché. Ma non penso che verrà ceduto: non si può mettere sul piatto una contropartita sufficiente per un giocatore come lui", l'opinione di "The Logo".