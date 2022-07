Tutti lo aspettano, ma Irving non si presenta

Il potenziale nuovo acquisto dei Lakers, atteso in campo a Los Angeles in Drew League, non ha giocato né prima né dopo il match di LeBron James, rimandando forse a stanotte un appuntamento che (nel caso di un giocatore come Irving) resta in dubbio. "Arriverà o no?", la domanda che si fanno in molti - Lakers compresi, ma per altre ragioni

LeBron c’era - e se ne sono accorti in molti - mentre Kyrie Irving, più volte annunciato, non si è visto. “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente”: il giocatore dei Brooklyn Nets (ancora per poco) ha risolto il suo “dilemma alla Nanni Moretti” decidendo di non palesarsi, dopo che James aveva catalizzato tutte le attenzioni e probabilmente avrebbe oscurato anche una notizia dal titolo facile. “Kyrie Irving in campo a Los Angeles”: ciò che sperano di scrivere i giornali cittadini e i milioni di tifosi Lakers in giro per il mondo, nel sogno che ricomponga una coppia d’oro proprio con quel LeBron che in Drew League ne ha messi 42 con 16 rimbalzi.