Dopo il ritiro avvenuto a seguito della stagione 2019-20, quella conclusa nella bolla di Orlando, Kyle Korver ha deciso di ritirarsi e di transitare in una nuova fase della sua carriera. Lo storico tiratore (43% da tre in carriera in 1.232 partite di regular season) ha passato la scorsa stagione come allenatore deputato allo sviluppo dei giocatori nei Brooklyn Nets, ma per lui si è materializzato ora un “ritorno a casa”. Secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, Korver tornerà agli Atlanta Hawks non più con un ruolo di campo, ma come membro della dirigenza della squadra con cui è rimasto per le cinque migliori stagioni della sua carriera, culminate con la convocazione per l’All-Star Game nel 2014-15. Il 41enne Korver continua così il suo percorso con la squadra di cui ha indossato la maglia ben 332 volte (solo con Philadelphia ha più presenze a quota 337) tra il 2012 e il 2017, anche se non è chiaro quale ruolo dirigenziale andrà a ricoprire dopo averne ricoperto uno strettamente legato al campo per i Brooklyn Nets.