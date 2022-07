I Sixers annunciano una nuova arena dal 2031

Negli Stati Uniti, si sa, piace fare le cose per tempo. Per questo non deve sorprendere che i Philadelphia 76ers nell’estate del 2022 pensino già quasi un decennio avanti e programmino il loro futuro a lungo termine. La franchigia della Pennsylvania ha annunciato ieri la creazione di una nuova compagnia, la 76 Devcorp, che si occuperà specificatamente della realizzazione della nuova casa dei 76ers, momentaneamente chiamata "76 Place". Il piano è quello di realizzare una nuova arena nel centro della città, più precisamente nel Fashion District, a pochi passi dalla City Hall attorno alla quale si sviluppa la downtown di Philadelphia. La ricerca del sito giusto è durata due anni e il costo previsto della nuova arena è di 1.3 miliardi di dollari (completamente finanziati da privati, secondo quanto si legge nel comunicato della franchigia) e la sua apertura è prevista in tempo per la stagione 2031-32, quindi a nove anni da oggi. Quello sarà l’anno in cui sarà scaduto il contratto che lega la squadra al Wells Fargo Center, storico palazzetto nella zona sud della città (in una ampia area dove si trovano anche gli stadi del baseball e del football) in cui i Sixers si sono trasferiti nel 1996 dopo aver lasciato lo storico Spectrum. Con la scelta del Fashion District, però, i Sixers intendono trasferirsi nel centro della città e ravvivare una zona in difficoltà con un indotto previsto di 1.9 miliardi durante la costruzione dell’arena e di 400 milioni ogni anno per sostenere la crescita economica e la sostenibilità della città. L’apertura dei lavori, in ogni caso, non è prevista ancora per diversi anni, ma il sito di riferimento per seguire i lavori è già online.