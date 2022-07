Figlio d'arte che piace a LeBron: Scotty Pippen Jr

Il figlio del campione dei Chicago Bulls non è stato scelto da nessuno al Draft 2022, ma ha ricevuto un two-way contract dai Lakers - che lo hanno fatto giocare in Summer League e che sperano di vederlo maturare nei prossimi mesi. A L.A. c'è già chi pronostica per lui un futuro luminoso: un riconoscimento importante da parte di LeBron James

LeBron James ha approfittato di un video pubblicato sul profilo ufficiale dei Los Angeles Lakers per sottolineare il suo punto di vista su uno dei giovani talenti scesi in campo durante la Summer League con la maglia della squadra gialloviola: “Il ragazzo ha un futuro luminoso”, spiega una voce autorevole come quella di James parlando di Scotty Pippen Jr. - figlio d’arte del campione dei Chicago Bulls. Dopo gli anni trascorsi a Vanderbilt al college (tra alti e bassi, con tante indiscrezioni sul suo conto, a cui non sempre hanno fatto seguito però grandi prestazioni sul parquet), Scotty Pippen Jr. non è stato scelto da nessuna squadra al Draft del mese scorso, ma ha ricevuto un’offerta da parte dei Lakers si unirsi ai gialloviola con un two-way contract che lo lascerà a disposizione anche della squadra di G-League. Una prospettiva di crescita per un giocatore che spera di potersi ritagliare un po’ di spazio in una squadra che ha bisogno di innesti e di nuove energie per riscattare la terribile stagione 2021-22 che i Lakers si sono appena lasciati alle spalle: Scotty Pippen Jr. lo sa e vuole approfittare proprio di questo.