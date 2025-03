Sandler agli Oscar con shorts e scarpe di Curry

Tutto il mondo sa che Adam Sandler è un grandissimo appassionato di pallacanestro. Sui set dei suoi film è sempre presente un campetto dove poter giocare tra una ripresa e l’altra, e i video delle sue partitelle — nelle quali mostra anche delle notevoli doti da passatore — hanno fatto spesso il giro del web. Sandler ha usato la sua più grande passione, rappresentata anche in alcuni film come “Diamanti Grezzi” (con Kevin Garnett) e “Hustle” (con Juancho Hernangomez co-protagonista e diversi camei di stelle della NBA, soprattutto Anthony Edwards nel ruolo del cattivo Kermit Wilts), per la sua ultima trovata. Nella notte degli Oscar andata in onda ieri notte, si è presentato come se avesse appena finito di giocare a pallacanestro: felpa con cappuccio tirato sulla testa, pantaloncini da basket e sopratutto un paio di scarpe della linea di Steph Curry ai piedi, con giusto il tocco di averle d’oro come le statuette della serata. Un outfit decisamente poco consono per una serata di gala come quella di Los Angeles e prontamente preso di mira dal conduttore Conan O’Brien, con il quale Sandler ha dato vita a un siparietto (preparato) prima di lasciare il teatro, dando appuntamento a tutti per una partitella cinque contro cinque a mezzanotte. Anzi, prima di lasciare, è andato ad abbracciare l’attore Timothee Chalamet, con il quale condivide l’enorme passione per il basket: chissà se sarà passato da Sandler per smaltire in campo un po’ della delusione per non aver vinto il premio di Miglior Attore per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Stranger, vedendosi battuto invece da Adrien Brody per The Brutalist.