Butler non paga l’affitto: chiesti 400.000 dollari

L’inizio di Jimmy Butler ai Golden State Warriors non sarebbe potuto andare meglio di così, ma il suo addio ai Miami Heat ha lasciato ancora delle scorie — e non solamente con la franchigia. Secondo quanto riportato da ESPN, Butler è stato citato in giudizio per non aver pagato 260.000 dollari di affitto e per aver lasciato più di 127.000 dollari di danni relativi a una casa di lusso che ha affittato a Miami Beach. Five Star Marketing and Promotions, Inc., agenzia proprietaria dell’immobile, ha citato in giudizio Butler nell'11° Circuit Court della Florida la scorsa settimana: nella causa, l’agenzia sostiene che Butler non ha pagato due mesi di affitto a 130.000 dollari al mese per la proprietà costruita nel 2016 e valutata circa 10 milioni di dollari. La causa sostiene anche che Butler ha cambiato le serrature e non avrebbe dato una chiave al proprietario della proprietà, impedendo agli addetti alla manutenzione di entrare in casa. Inoltre è accusato di non aver mantenuto in condizioni ideali la piscina e l'aria condizionata, portando a una vasta muffa che ha richiesto il rifacimento dei soffitti e dei pavimenti della proprietà. Il giocatore non ha ancora commentato il caso giudiziario, per il quale l’agenzia cerca un totale vicino ai 400.000 dollari tra arretrati e danni.