Kevin Durant aveva dichiarato di aver rifiutato il passaggio ai Golden State Warriors perché non voleva la cessione a stagione in corso, ma anche perché voleva “vedere dove ci portava il resto della stagione”. La risposta è “da nessuna parte”, o per meglio dire “fuori anche dal play-in”: con la sconfitta interna di questa notte per mano dei Minnesota Timberwolves i Suns hanno infatti perso 11 delle ultime 14 partite disputate, perdendo sempre più terreno rispetto anche solo al decimo posto per agganciare il torneo play-in. Con questi chiari di luna e con una dirigenza che aveva già deciso di cederlo, sembra ormai certo che a fine anno si concretizzerà l’addio di Durant alla franchigia dell’Arizona, anche se ci si attende che i termini siano comunque cordiali: pur non avendo una “no trade clause” nel contratto, a differenza del compagno di squadra Bradley Beal, secondo quanto riportato da ESPN Durant e i Suns collaboreranno per trovare uno scambio che accontenti chiunque, facendolo finire in una contender. “Durant non si aspettava di essere coinvolto in una trade, ma quest’estate lui e i Suns lavoreranno insieme in un potenziale scambio verso una contender” ha detto Shams Charania. “Mi aspetto dalle quattro alle sei squadre interessate seriamente a prendere KD”. Il due volte MVP delle Finals, che compirà 37 anni a settembre, è ancora un giocatore da 26.7 punti, 5.9 rimbalzi, 4.3 assist e 1.3 stoppate di media con alte percentuali, e il suo contratto è in scadenza nel 2026 — dando quindi l’opportunità di estenderlo ulteriormente alla squadra che vorrà scambiare per prenderlo. Il suo futuro sarà certamente un argomento di discussione da qui al mese di giugno, quando anche i risultati della Lottery potranno dare uno scenario più chiaro nel quale muoversi.