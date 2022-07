L'ultima suggestione di mercato arriva dalla bocca di Brian Windhorst, giornalista di ESPN da sempre vicino a LeBron James. Non riguarda questa offseason, ma già la prossima, quando il n°6 gialloviola potrebbe ritrovarsi di nuovo padrone del suo futuro. E non a caso i Cavs sono in una posizione salariale molto favorevole per spingere il "figliol prodigo" verso un secondo ritorno a casa

Finita la stagione 2022-23, esaurito l'ultimo anno del suo contratto (da 44.5 milioni di dollari) con i Lakers, LeBron James nell'estate 2023 si ritroverà free agent, senza alcuni tipo di vincolo contrattuale (unrestricted). E un giornalista che lo conosce bene, avendo seguito tutta la sua carriera dagli inizi a Akron a oggi - Briand Windhorst di ESPN - ha avanzato un'ipotesi: "Non ho elementi per dire che voglia lasciare i Lakers - ha recentemente dichiarato - però non si può non notare come Cleveland si sia posizionata per avere moltissimo spazio salariale proprio la prossima estate". Quando andranno a scadenza i 29 milioni di dollari del contratto dell'amico Kevin Love (che volendo poi potrebbe rinegoziare a una cifra inferiore) e i 18.8 di Caris LeVert e quando LeBron avrebbe esaurito un "ciclo" di quattro anni in maglia gialloviola. Proprio, guarda caso, quei quattro anni spesi in maglia Heat prima di tornare ai Cavs e poi in maglia Cavs prima di andare ai Lakers.