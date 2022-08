Doc Rivers ha una carriera alle spalle di oltre 20 anni, avendo allenato alcuni dei più grandi giocatori della lega. Eppure, a suo dire, non ha mai visto un giovane come Tyrese Maxey. “È il giovane più impressionante che io abbia mai avuto nei 21 anni della mia carriera da allenatore” ha detto Rivers nel podcast di Vince Carter. “La sua etica del lavoro è oltre l’incredibile. Già più di una volta quest’estate ho dovuto dirgli di mettersi a sedere da qualche parte e di rilassarsi”. Rivers, che in carriera ha allenato a Orlando (dove ha avuto Tracy McGrady), Boston (Rajon Rondo), LA Clippers (Blake Griffin e Deandre Jordan) e ora Philadelphia, ha anche raccontato un aneddoto divertente sulla giovane guardia prodotto di Kentucky: “Lui lavora soprattutto con Sam Cassell e con mio figlio Spencer, che si occupa di sviluppo dei giovani. Due settimane fa lo ha chiamato perché è andato a fare vacanza per la prima volta nella sua vita, ma non sapeva cosa fare. Ci ha chiesto: ‘Ma cosa si fa in vacanza?’. Spencer gli ha risposto: ‘Ti rilassi!’. E lui: ‘Per quanto tempo? Per quanti giorni? Stiamo via una settimana, non posso rilassarmi per una settimana’. Non sapeva da che parte cominciare”. Già in passato anche un ex compagno come Danny Green lo aveva “intimato” di allenarsi di meno, visti anche i tantissimi minuti che è chiamato a giocare per i Sixers. Ma evidentemente Maxey proprio non riesce a staccare, alla vigilia di una stagione che lo potrebbe portare ad un’estensione di contratto nell’estate del 2023.