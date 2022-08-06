I voti di ESPN al mercato delle 30 squadre NBA

Mercato NBA, i voti di ESPN alle mosse di mercato delle 30 squadre
Il giornalista di ESPN Kevin Pelton ha dato i suoi voti ai movimenti di mercato delle 30 squadre NBA. Nessuna insufficienza e voti alti quasi per tutti, tranne qualche eccezione per squadre che non sono riuscite a sostituire i partenti. In testa una sorpresa: ecco tutte le valutazioni del sito dell’emittente, con la trasposizione del voto USA (espresso in lettere) in quello italiano (in numeri)
- ARRIVI: RUDY GOBERT (M), BRYN FORBES (M), KYLE ANDERSON (M), WENDELL MOORE (D), MATTEO SPAGNOLO (D)
- PARTENZE: MALIK BEASLEY (M), PATRICK BEVERLEY (M), JARRED VANDERBILT (M), WALKER KESSLER (M), LEONARDO BOLMARO (M), JOSH OKOGIE (M)
- ARRIVI: DANNY GREEN (M), JAKE LARAVIA (D), DAVID RODDY (D), KENNEDY CHANDLER (D), VINCE WILLIAMS JR. (D)
- PARTENZE: KYLE ANDERSON (M), DE'ANTHONY MELTON (M)
- ARRIVI: DELON WRIGHT (M), WILL BARTON (M), MONTE MORRIS (M), JOHNNY DAVIS (D), YANNICK NZOSA (D)
- PARTENZE: RAUL NETO (M), AARON HOLIDAY (M), KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (M), ISH SMITH (M)
- ARRIVI: BRUCE BROWN (M), KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (M), ISH SMITH (M), DEANDRE JORDAN (M), CHRISTIAN BRAUN (D), PEYTON WATSON (D), ISMAEL KAMAGATE (D)
- PARTENZE: BRYN FORBES (M), WILL BARTON (M), MONTE MORRIS (M)
- ARRIVI: GARY PAYTON II (M), JERAMI GRANT (M), SHAEDON SHARPE (D), JABARI WALKER (D)
- PARTENZE: JOE INGLES (M)
- ARRIVI: KEVIN HUERTER (M), MALIK MONK (M), KEEGAN MURRAY (D)
- PARTENZE: DONTE DIVINCENZO (M), JUSTIN HOLIDAY (M), MAURICE HARKLESS (M), DAMIAN JONES (M)
- ARRIVI: DEJOUNTE MURRAY (M) AARON HOLIDAY (M), JUSTIN HOLIDAY (M), MAURICE HARKLESS (M), AJ GRIFFIN (D), TYRESE MARTIN (D)
- PARTENZE: DANILO GALLINARI (M), KEVIN HUERTER (M), DELON WRIGHT (M), KEVIN KNOX (M), JOCK LANDALE (M)
- ARRIVI: RICKY RUBIO (M), RAUL NETO (M), ROBIN LOPEZ (M), OCHAI AGBAJI (D), KHALIFA DIOP (D), ISAIAH MOBLEY (D), LUKE TRAVERS (D)
- PARTENZE: nessuna
- ARRIVI: JEREMY SOCHAN (D), MALAKI BRANHAM (D), BLAKE WESLEY (D)
- PARTENZE: DEJOUNTE MURRAY (M), LONNIE WALKER IV (M)
- ARRIVI: DONTE DIVINCENZO (M), PATRICK BALDWIN JR. (D), RYAN ROLLINS (D)
- PARTENZE: GARY PAYTON II (M), OTTO PORTER (M), DAMION LEE (M), JUAN TOSCANO-ANDERSON (M)
- ARRIVI: MALCOLM BROGDON (M), DANILO GALLINARI (M), JD DAVIDSON (D)
- PARTENZE: DANIEL THEIS (M), AARON NESMITH (M), NIK STAUSKAS (M), MALIK FITTS (M), JUWAN MORGAN (M)
- ARRIVI: P.J. TUCKER (M), DANUEL HOUSE (M), DE'ANTHONY MELTON (M)
- PARTENZE: DEANDRE JORDAN (M), DANNY GREEN (M)