I voti di ESPN al mercato delle 30 squadre NBA

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Mercato NBA, i voti di ESPN alle mosse di mercato delle 30 squadre

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Il giornalista di ESPN Kevin Pelton ha dato i suoi voti ai movimenti di mercato delle 30 squadre NBA. Nessuna insufficienza e voti alti quasi per tutti, tranne qualche eccezione per squadre che non sono riuscite a sostituire i partenti. In testa una sorpresa: ecco tutte le valutazioni del sito dell’emittente, con la trasposizione del voto USA (espresso in lettere) in quello italiano (in numeri)

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