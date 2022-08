Si torna a parlare di Ben Simmons, e si torna a parlare degli scorsi playoff. Primo turno, Brooklyn contro Boston, Nets sotto 0-3. Secondo Rich Bucher i compagni di Simmons gli avrebbero chiesto di essere in campo per gara-4, ottenendo come tutta (non) risposta l'abbandono dalla chat di squadra. Ma Simmons al rigaurda racconta un'altra storia, completamente diversa

Ben Simmons è destinato a far sempre discutere. Anche contro la sua volontà. Tanto che proprio l'all-around player dei Brooklyn Nets ha scelto di commentare su Twitter le ultime voci che lo hanno riguardato da vicino, con un post tra l'ironico e lo "scocciato". "Giornata senza grandi notizie...", ha difatti twittato Simmons come reazione alla notizia - circolata per bocca di Ric Bucher - secondo la quale lo stesso Simmons sarebbe uscito dalla chat di squadra durante gli scorsi playoff nel momento in cui alcuni suoi compagni erano arrivati espressamente a chiedergli la presenza in campo in gara-4 della sfida di primo turno contro Boston (con i Nets sotto 0-3). A smentire però questa notizia non è stato solo il diretto interessato (che la imputa al periodo estivo e alla necessità di "inventarsi" argomenti anche quando non ce ne sono...) ma pure l'insider NBA Shams Charania, che intervenuto al Pat McAfee Show ha definito "non veritiera" l'affermazione di Bucher.