Oladipo: "Sono uno dei migliori al mondo, punto"

Il giocatore degli Heat ha sottolineato come gli infortuni abbiano creato una "visione distorta" rispetto alle sue reali potenzialità: a 30 anni sente di essere ancora uno dei top player della lega e in estate si è allenato anche con Russell Westbrook per provare a recuperare la condizione migliore

In un’interessante intervista rilasciata nei giorni scorsi, Victor Oladipo - almeno a parole - si è detto più che pronto a lasciarsi alle spalle gli anni costellati da infortuni e a riprendersi un posto nell’élite della lega, mostrando che la consapevolezza nei propri mezzi e la sicurezza di poter far bene nonostante le stagioni difficili non è cambiata. Una la frase che più di tutte è stata ripresa: “Sono uno dei migliori giocatori al mondo, punto. Penso che gli infortuni abbiano creato un’idea totalmente distorta rispetto al tipo di giocatore che sono”. A 30 anni, sono ormai tre stagioni che Oladipo non riesce ad avere prima di tutto continuità sul parquet: dopo l’infortunio nel 2019, tutto è andato per il verso sbagliato. Basta guardare soltanto agli ultimi mesi: nel 2021-22 solo 12 partite in regular season con Miami (senza incidere) e un rinnovo estivo da due anni da 18 milioni di dollari complessivi, provando a scommettere che possa tornare a dare un contributo di livello. Non per forza da migliore giocatore della lega, ma quantomeno da talento che può dare una mano alla rotazione.