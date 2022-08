Giannis: "Tutti sognano di giocare per i Bulls"

Va detto che parlare a una televisione locale di Chicago certamente lo ha portato a essere più aperto e sbottonato nei confronti dei Bulls, dei suoi tifosi e di tutto il contesto dell’Illinois - dimenticando quindi di restare come spesso vago e algido fanno gli All-Star. No, Giannis Antetokounmpo parlando dell’ipotesi di indossare in futuro la maglia di Chicago è andato dritto al punto: “Chiunque dica di no di fronte all’opportunità di giocare per i Chicago Bulls è un bugiardo: è una squadra che ha vinto diversi titoli NBA, per la quale ha giocato uno dei più grandi - se non il più forte talento di sempre. È una risposta che chiunque darebbe senza pensarci: tutti amerebbero giocare per Chicago. Non si sa mai cosa può accadere, dove la vita ti può portare: forse un giorno potrei indossare la maglia dei Bulls, ma al momento sono legato ai Milwaukee Bucks”. Al netto del voler strizzare l'occhio ai tifosi, parole che non potevano non lasciare il segno e alimentare speculazioni di mercato per il futuro - nonostante gli oltre 200 milioni di dollari di contratto che lo legano alla squadra del Wisconsin. Il n°34 greco non ha mai messo in dubbio il suo amore per Milwaukee, ma il fascino per la vicina Chicago potrebbe fargli cambiare idea.