Jazz-Knicks, si torna a trattare per Mitchell

Dopo alcune settimane trascorse senza incontri e discussioni, New York Knicks e Utah Jazz si sono virtualmente di nuovo sedute al tavolo per parlare del trasferimento di Donovan Mitchell: non pare esserci però grande spinta e feeling tra le due squadre e la trade pare tutt’altro che imminente, tanto che la franchigia di Salt Lake City continua a guardare anche a chi come Charlotte Hornets e Washington Wizards resta alla porta a osservare gli sviluppi della situazione, mostrando grande interesse per il futuro di Mitchell. I Knicks infatti non sembrano poter fare molto di più al momento: dopo aver spudoratamente corteggiato l’All-Star nel corso della Summer League di Las Vegas, per circa un mese le trattative non sono andate avanti, anzi. Ora, a quattro settimane dall’inizio dei training camp, le squadre sono tornate a trattare nella speranza di riuscire a smussare gli angoli di un affare tutt’altro che in dirittura d’arrivo per ora. Utah infatti non ha intenzione di arretrare e per Mitchell continua a chiedere un bel gruzzolo di scelte al Draft, consapevole che con tre anni di contratto l’All-Star dei Jazz resterebbe comunque a lungo legato alla squadra.