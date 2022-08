I Lakers il 7 marzo ritirano la n°16 di Gasol

STORIA

Sono ben 217 i numeri ritirati in giro per la NBA, tra giocatori che hanno fatto la storia delle proprie franchigie, ma anche allenatori, dirigenti, proprietari e telecronisti che saranno ricordati per sempre. Non mancano nemmeno le sorprese, come i numeri ritirati per i sindaci o per i… giocatori di football. Ecco tutti quelli che hanno ricevuto l’onore, divisi squadra per squadra MAGIC: 'RITIRAMO IL 6 DI BILL RUSSELL IN TUTTA LA NBA'