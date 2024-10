Il ginocchio di Embiid e il suo recupero

Sempre stando alle fonti di cui sopra, i Sixers avrebbero giustificato le assenze di Embiid, che dopo aver saltato tutte le amichevoli di preparazione alla stagione deve ancora fare il suo esordio in regular season, con una generica “Gestione dell’infortunio al ginocchio sinistro”. E, dalle evidenze raccolte durante l’indagine, sarebbe in effetti emerso che la stella di Philadelphia, pur non avendo subito un ulteriore infortunio dopo l’esperienza olimpica con Team USA, non godrebbe ancora della piena stabilità relativamente al ginocchio in esame. La cautela con cui i Sixers ne stanno gestendo il rientro, quindi, è stata ritenuta legittima. A costare alla franchigia la multa, invece, sarebbe stata la mancanza di chiarezza nelle dichiarazioni pubbliche rese a proposito della tematica in oggetto. Morey aveva affermato poco prima dell’inizio della stagione che né Embiid, né l’altra stella della squadra Paul George avrebbero giocato le partite in back-to-back, mentre Nurse aveva parlato genericamente di un “piano” per il pieno recupero del giocatore a cui Philadelphia aveva intenzione di attenersi.