La regular season è cominciata solamente da una settimana, ma non è mai troppo presto per cominciare a parlare di mercato. In particolare i Los Angeles Lakers fanno sempre notizia, specialmente quando cominciano bene come in questo inizio di stagione, raccogliendo solamente alla quarta partita il primo ko stagionale. Ciò nonostante c’è sempre la possibilità di migliorare, e i gialloviola si starebbero già guardando intorno per fare qualche upgrade nel roster a disposizione di coach JJ Redick e massimizzare forse l’ultima finestra di titolo di LeBron James. Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Jovan Buha, che segue quotidianamente la squadra, uno dei nomi da tenere d’occhio come potenziale obiettivo di mercato è Walker Kessler degli Utah Jazz. “È un giocatore a cui i Lakers sono interessati da tempo e che avrebbe molto senso, sia per giocare con due lunghi veri insieme a Anthony Davis o più probabilmente come suo cambio in uscita dalla panchina” ha detto Buha. Per convincere gli Utah Jazz a privarsene, però, molto probabilmente servirà una delle prime scelte al Draft a disposizione dei Lakers, dato che Kessler dopo la passata stagione, in cui ha cominciato in quintetto solo 22 delle 64 partite disputate, sembra essersi ripreso il posto di centro titolare, viaggiando a 10 punti, 11.3 rimbalzi e 2.7 stoppate di media nelle prime tre partite. È ovviamente ancora molto presto, visto che Jaxson Hayes non sta facendo male come centro di riserva e ai Lakers mancano ancora Christian Wood e Christian Koloko, entrambi infortunati, ma il profilo di Kessler è da monitorare per una squadra che vuole tornare a fare rumore nella Western Conference.