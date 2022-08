Nel suo podcast l’ala dei Miami Heat Duncan Robinson ha indicato come quello del TD Garden il peggior spogliatoio per gli ospiti dell’intera lega. "Sembra uno di quelli del liceo, e nemmeno di un bel liceo ma pure di uno di m…". Opinione condivisa dal suo ospite Pat Connaughton: "Il peggiore in assoluto della lega"

Nell’ultima stagione Duncan Robinson è stato noto più per le sue parole fuori dal campo che per le sue doti balistiche all’interno del rettangolo di gioco, avendo perso minutaggio nella rotazione dei Miami Heat. Il suo podcast in compenso è rapidamente diventato uno dei più seguiti, almeno tra quelli realizzati dai giocatori NBA, e nell’ultimo episodio non è passata sotto traccia una sua opinione piuttosto decisa. L’ala dei Miami Heat infatti ha preso di mira lo spogliatoio degli ospiti del TD Garden di Boston, che a suo modo di vedere ha degli standard bassissimi. “Entrandoci voi direste: ‘È uno spogliatoio da palestra del liceo’. Io invece direi: ‘È uno spogliatoio da palestra del liceo davvero di m…”. Un sentimento condiviso anche dal suo ospite, Pat Connaughton dei Milwaukee Bucks. “Di gran lunga il peggior spogliatoio per gli ospiti di tutta la NBA” ha detto il campione NBA 2021. È da notare, in ogni caso, che entrambi hanno brutti ricordi di quello spogliatoio, essendo stati entrambi eliminati dagli ultimi playoff proprio dai Boston Celtics (Connaughton in gara-7 persa proprio al TD Garden al secondo turno, Robinson in gara-7 persa in casa a Miami nelle finali di conference).