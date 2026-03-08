A Boston le emozioni sono ancora fresche per il ritorno in campo di Jayson Tatum , che dopo dieci mesi di assenza è rientrato contro i Dallas Mavericks realizzando subito una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi insieme a 7 assist, mostrando lampi confortanti del vero Tatum. Il vero test dopo un’assenza lunga quasi dieci mesi, però, non è all’esordio, ma nelle gare successive — e sarà un test particolarmente impegnativo sia per lui che per i Celtics in generale. I biancoverdi infatti cominciano una trasferta da tre gare in fila sul campo dei Cleveland Cavaliers , rivali per un posto di primo piano nella Eastern Conference e possibili avversari ai playoff, per poi trasferirsi a Ovest dove affronteranno le due migliori squadre della conference, i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder . Una trasferta in cui potranno contare su Tatum ma dovranno fare a meno di Nikola Vucevic , che si è fratturato l’anulare della mano destra e dovrebbe rientrare solo tra 3/4 settimane.

I Cavs ritrovano Mitchell per tornare presto al completo

In casa Cavs invece la buona notizia è che Donovan Mitchell è pronto a fare il suo ritorno in campo dopo aver saltato le ultime quattro partite per un problema all’inguine. L’All-Star si riunirà così nel backcourt a James Harden, con il quale i Cavs hanno vinto 8 delle 9 gare disputate finora (unica sconfitta in un "matinée" domenicale contro OKC, proprio come nella gara coi Celtics). Cleveland però non sarà al completo perché Jarrett Allen è alle prese con un fastidio a un ginocchio definito "lieve" dal suo allenatore Kenny Atkinson, il quale invece conta di ritrovare Dean Wade (fuori dal 25 febbraio per una distorsione alla caviglia destra) e presto di avere anche a disposizione Max Strus, fuori fin dall’inizio della stagione (“Sarà come avere un free agent, è sempre più vicino al rientro” ha detto Atkinson). Si prospetta una gara di altissimo profilo e potrete seguirla in diretta su Sky Sport Basket e su NOW a partire dalle 18 con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.