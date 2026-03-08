Dopo sei gare di assenza per un malanno ancora non definito, Kristaps Porzingis ha fatto il suo ritorno in campo per i Golden State Warriors, realizzando 9 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 23 minuti contro Oklahoma City. "Credo davvero di essere in salute adesso. Non voglio vendere nulla perché ho fatto dentro e fuori dal campo, ma stavolta credo davvero che sia la volta buona" ha detto dopo il match

Alla deadline del mercato i Golden State Warriors speravano di aver migliorato la loro situazione di squadra acquisendo Kristaps Porzingis dagli Atlanta Hawks, ma fino a questo momento hanno potuto contare su di lui solamente per una partita. Dopo il suo esordio da 17 minuti contro Boston, infatti, è rimasto fuori per le successive sei partite per una malattia i cui contorni ancora non sono stati perfettamente chiariti, ma che si spera sia ormai alle sue spalle. Dopo aver fatto tutto il riscaldamento nell’ultima partita contro Houston e aver svolto un allenamento con la squadra, Porzingis stanotte ha fatto il suo ritorno in campo contro Oklahoma City, chiudendo con 9 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 23 minuti contro i campioni in carica. "Credo davvero di essere in salute adesso" ha detto il lettone. "Almeno così mi sento. Non voglio vendere nulla perché ho fatto dentro e fuori dal campo, ma stavolta credo davvero che sia la volta buona. Rimanere fuori mi ha fatto soffrire, specialmente dopo essere arrivato in una squadra nuova. Oggi però è andata bene: sono un po’ pesante e devo ritrovare ritmo al tiro, ma mancano 20 partite al termine della stagione. Voglio tornare in forma e vedere dove possiamo arrivare in post-season".