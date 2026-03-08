Seconda partita con Jayson Tatum e secondo successo per i Boston Celtics, che passano sul campo dei Cleveland Cavaliers e accorciare le distanze nei confronti del primo posto di Detroit. Jaylen Brown senga 23 punti con 9 rimbalzi e 8 assist, Tatum ne aggiunge 20 e la coppia Pritchard-Scheiermann dalla panchina fa il resto, rendendo inutili i 30 di Donovan MItchell e i 19 con 10 assist di James Harden

Il rientro di Jayson Tatum all’interno dei Boston Celtics prosegue a gonfie vele, andando a vincere una gara importante su un campo difficile come quello dei Cleveland Cavaliers che avevano vinto 8 delle 9 gare disputate con James Harden in campo. È proprio Tatum a spingere i suoi realizzando 12 dei suoi 20 punti di serata (seppur con 6/16 dal campo) nel primo quarto, parziale nel quale i Celtics pongono le basi per un vantaggio che tocca anche il +26 nel corso del match. A tutto il resto ci pensano le alte percentuali dall’arco dei biancoverdi (39.5% di squadra), che hanno la solita gara a tutto tondo di Jaylen Brown (23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), la precisione di Sam Hauser (15 punti con 5/10 da tre) ma soprattutto i contributi dalla panchina di Payton Pritchard (18 punti) e Baylor Scheierman (16 con 10 rimbalzi). Cleveland tira malissimo per tutto il primo tempo (2/22 dall’arco) e si sveglia troppo tardi nella ripresa, tornando al massimo fino al -8 a 5 minuti dalla fine grazie ai 30 punti di Donovan Mitchell, i 24 di Evan Mobley e i 19 con 10 assist di James Harden, ma pagando le brutte percentuali di squadra e lo scarso apporto della panchina (13 punti in tutto contro i 41 di quella dei Celtics). Con questo successo Boston si porta a 3 gare di distanza dal primo posto di Detroit e ne mette 4 di distanza proprio nei confronti di Cleveland, che resta al quarto posto.