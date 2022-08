3/6

"LIGHT IT UP" | Quella squadra si "infiammava in un attimo" grazie al talento offensivo di tre giocatori straordinari: Sam "I am" Cassell, Ray Allen e Glenn "Big Dog" Robinson. Famosissimo, in quegli anni, un video musicale che ne celebrava le loro prodezze in campo musicata da una canzone intitolata "Light it up", che ritorna anche come slogan per promuovere le nuove maglie classiche