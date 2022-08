Perdere la seconda scelta assoluta al Draft per tutto un anno per un infortunio in una partitella estiva di esibizione. Sembra il peggior scenario possibile per qualsiasi franchigia ma il caso Holmgren fa luce sui regolamenti NBA, che tutelano il più possibile tanto il giocatore quanto gli Oklahoma City Thunder

L'infortunio di Chet Holmgren è stata una notizia brutta per il giocatore (pronto all'esordio in NBA) e brutta per la sua squadra, gli Oklahoma City Thunder (che puntano molto sulla seconda scelta assoluta all'ultimo Draft). La particolare casistica dell'infortunio, però, ha aggiunto interesse all'intera faccenda, perché il prodotto di Gonzaga si è infortunato durante una partitella di esibizione (alla lega Pro-Am organizzata ogni estate da Jamal Crawford a Seattle) e immediatamente sono stati sollevati quesiti sulla libertà dei giocatori di mettere a potenziale rischio la loro salute (e l'investimento fatto in loro dalla franchigia) in una gara non ufficiale. È emerso quindi che il contratto firmato da Holmgren con i Thunder comprende una sezione (Exhibit 5 - Altre attività) che permette al giocatore di prendere parte a eventi sportivi riconosciuti dalla NBA. La "Crawsover Pro-Am basketball league" fa parte da anni di questa lista di eventi, evenienza che mette così al riparo da ripercussioni economiche il giocatore (se si fosse fatto male in un torneo non riconosciuto dalla lega, ad esempio, i soldi del suo contratto non sarebbero stati completamente garantiti in caso di mancato recupero fisico dall'infortunio).