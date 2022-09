Gli Utah Jazz sono stati di fatto i grandi protagonisti dell’estate, avendo "smantellato" i pilastri della squadra che solo nel 2021 si presentava ai playoff con la testa di serie numero 1 a Ovest. Dopo la cessione di Donovan Mitchell ai Cleveland Cavaliers, l’altro All-Star di quella squadra Rudy Gobert ha commentato quanto accaduto parlando con Eurohoops durante gli Europei che sta disputando a Colonia con la nazionale francese. “Penso che abbia un grande futuro” ha detto il lungo parlando dell’ex compagno, con il quale non ha sempre avuto un rapporto idilliaco nei cinque anni passati insieme. “È uno dei giovani giocatori migliori nella sua posizione. Continuerà a migliorare. Penso che sia una grande occasione per lui per entrare in un nuovo sistema con una nuova squadra e mostrare quello che sa fare”. Gobert ha anche parlato in generale della direzione presa dai Jazz quest’estate: “Danny Ainge ha scelto di fare così” ha detto a Eurohoops. “A volte bisogna esplorare anche opzioni diverse ed è quello che hanno fatto. Il tempo dirà se è stata la decisione giusta o no. Di sicuro penso che abbiano fatto un grande lavoro a ricevere tutti gli asset possibili”. In conclusione, il francese ha anche spiegato quale sia la differenza principale tra la NBA e il basket europeo: “La gente nella NBA guarda ai numeri come rimbalzi, punti, possessi, cose così. Nel basket FIBA è diverso perché ci si concentra solo sulla vittoria. Per me da giocatore è la cosa più importante: vincere una medaglia come abbiamo fatto alle Olimpiadi. E l’obiettivo qui è lo stesso”.