Henderson vs Wembanyama, subito sfida per la #1

DRAFT NBA

Pazzi per Wembanyama: "Miglior prospetto al mondo"

Sarà eleggibile per il Draft solamente nel 2023, ma il 18enne francese Victor Wembanyama è stato descritto dall’esperto di ESPN Mike Schmitz come 'il miglior prospetto al mondo, indipendentemente dall’età' e 'il migliore che io abbia mai valutato', nonché come 'uno che cambia le franchigie e un futuro MVP, se la salute lo assisterà'. A più di un anno dal Draft in cui entrerà in NBA, il gioiello dell’ASVEL è già desiderato da tutte le franchigie della lega

Non siamo neanche entrati nel vivo della stagione del Draft 2022, visto che non sappiamo neanche l’ordine definitivo del primo giro né chi avrà la prima scelta assoluta, eppure in NBA si comincia già a pensare al 2023. E nella prossima stagione sicuramente comincerete a conoscere con più familiarità — se non l'avete già — il nome di Victor Wembanyama. Il 18enne francese in forza all’ASVEL infatti ha ricevuto un’investitura eccellente da parte di Mike Schmitz, esperto del Draft per ESPN e una delle voci più ascoltate in giro per il mondo

"Wembanyama è il vero premio della classe 2023 e il miglior prospetto al mondo, indipendentemente dall’età" ha scritto Schmitz sul francese, descrivendolo come "il miglior prospetto che io abbia personalmente mai valutato". Schmitz ha passato in rassegna tutto ciò che lo rende speciale, scomodando i nomi nientemeno che di Kevin Durant per la metà campo offensiva e di Rudy Gobert per quella difensiva